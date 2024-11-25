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25 ноября 2024, 01:43

В Луганской области украинские бомберы уничтожили технику и пехоту россиян

25 ноября 2024, 01:43
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На днях в Луганской области пограничники бригады "Месть" нанесли оккупантам потери в районе Кременной и Серебрянского лесничества. Среди уничтоженного - боевая машина пехоты противника, личный состав, легковые и грузовые автомобили

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

По врагу эффективно отработали операторы бомберов комендатуры РУБпАК "Феникс".

"Сожжен полевой склад боекомплекта, повреждены и разрушены инженерно-фортификационные сооружения оккупантов. Кроме того, враг понес значительные потери в живой силе", – говорится в сообщении.

Напомним, пограничники показали, как тяжелый ночной бомбер "Баба Яга" взорвал склад боеприпасов и блиндажи россиян в Харьковской области.

Недавно Силы обороны поразили РЛС и фортификационные постройки россиян в Серебрянском лесничестве.

Ранее в районе Кременной Северодонецкого района Луганщины пограничники уничтожили гаубицы, грузовики, ликвидировали 15 оккупантов, еще 13 захватчиков ранили.

РФ война пограничники оккупанты Луганская область потери россиян Серебрянский лес бомбер Баба Яга
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