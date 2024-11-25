В Луганской области украинские бомберы уничтожили технику и пехоту россиян
На днях в Луганской области пограничники бригады "Месть" нанесли оккупантам потери в районе Кременной и Серебрянского лесничества. Среди уничтоженного - боевая машина пехоты противника, личный состав, легковые и грузовые автомобили
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
По врагу эффективно отработали операторы бомберов комендатуры РУБпАК "Феникс".
"Сожжен полевой склад боекомплекта, повреждены и разрушены инженерно-фортификационные сооружения оккупантов. Кроме того, враг понес значительные потери в живой силе", – говорится в сообщении.
Напомним, пограничники показали, как тяжелый ночной бомбер "Баба Яга" взорвал склад боеприпасов и блиндажи россиян в Харьковской области.
Недавно Силы обороны поразили РЛС и фортификационные постройки россиян в Серебрянском лесничестве.
Ранее в районе Кременной Северодонецкого района Луганщины пограничники уничтожили гаубицы, грузовики, ликвидировали 15 оккупантов, еще 13 захватчиков ранили.