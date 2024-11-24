Вночі ППО працювала у семи областях України – скільки ворожих дронів вдалося знищити

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 24 листопада російські війська запустили по Україні 73 безпілотники, із них 50 вдалося збити українським військовим

Про це повідомляє RegioNews з посиланням Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни атакували Україну ударними дронами типу "шахед", а також безпілотниками невстановленого типу.

Загалом наші захисники виявили 73 ворожі БПЛА. Вдалося збити 50 із них. Протиповітряна оборона працювала у семи областях - це Київська, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Житомирська області.

19 дронів були локаційно втрачені. У Повітряних силах припускають, що цього було досягнуто завдяки активній протидії РЕБ.

Станом на зараз у повітрі залишаються чотири ворожі БПЛА, триває бойова робота.

Нагадаємо, раніше у КМВА повідомили, що було збито більше десяти безпілотників, які атакували Київ.