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12 серпня 2021, 20:21 56

На Луганщині горіли поля

12 серпня 2021, 20:21 56
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Скріншот з відео
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На Луганщині почалася нова хвиля пожеж - цього разу горіли поля під Лисичанськом

Про це пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Як повідомила мешканка з Малорязанцевого, розташованого поруч з Лисичанськом та Сіверськодонецьком, пожежа почалася ще вдень, 11 серпня. Спочатку горів сухостій, проте полум'я швидко охопило велику площу. У підсумку пожежа вирувала відразу на трьох полях.

"Увечері я вийшла у двір свого будинку і побачила, що поля горять. Вогонь швидко йшов в нашу сторону, я відразу зателефонувала пожежникам. Дихати нічим, всі поля у вогні, було страшно. Поля на околиці села, було сильно чутно жахливий тріск, а поруч будинки - це жахливо", - розповіла місцева мешканка, яка зняла масштабну пожежу на відео.

Пожежу вдалося загасити, однак 12 серпня протягом усього дня і вечора в Лисичанську і Сіверськодонецьку чути сильний запах диму.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж у липні 2020 року на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано було 27 осіб, з них 17 - діти.

9 липня пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. 2 грудня нардепи утворили ТСК щодо пожеж на Луганщині, вона має ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

Пізніше стало відомо, що трьох чиновників ДСНС підозрюють у фальсифікації звітності.

Україна пожежа Луганщина Луганська область поле

 
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