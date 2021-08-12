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12 августа 2021, 20:21 115

На Луганщине горели поля

12 августа 2021, 20:21 115
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Скриншот с видео
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На Луганщине началась новая волна пожаров - на этот раз горели поля под Лисичанском

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Как сообщила жительница из Малорязанцевого, расположенного рядом с Лисичанском и Северодонецком, пожар начался еще днем, 11 августа. Сначала горел сухостой, однако пламя быстро охватило большую площадь. В итоге пожар бушевал сразу на трех полях.

"Вечером я вышла во двор своего дома и увидела, что поля горят. Огонь быстро шел в нашу сторону, я сразу позвонила пожарным. Дышать нечем, все поля в огне, было страшно. Поля на окраине села, было сильно слышно ужасный треск, а рядом дома - это ужасно", - рассказала местная жительница, которая сняла масштабный пожар на видео.

Пожар удалось потушить, однако 12 августа в течение всего дня и вечера в Лисичанске и Северодонецке слышен сильный запах дыма.

Напомним, в результате масштабных лесных пожаров в июле 2020 года на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы были 27 человек, из них 17 - дети.

9 июля пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. 2 декабря нардепы образовали ВСК по пожарам на Луганщине - она должна инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Позже стало известно, что трех чиновников ГСЧС подозревают в фальсификации отчетности.

Украина пожар Луганщина Луганская область поле

 
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