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28 липня 2020, 15:50 1

У Сєвєродонецьку створена військово-цивільна адміністрація

28 липня 2020, 15:50 1
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Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський
Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський
Фото з відкритих джерел
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Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області утворена сьогодні, 28 липня.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт глави держави.

Командувачу об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити у відповідності з Законом України "Про військово-цивільних адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації", - сказано в тексті указу.

Нагадаємо, вчора, 27 липня, військово-цивільна адміністрація введена в Лисичанську Луганської області.

Володимир Зеленський президент Сєвєродонецьк Луганська область указ
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