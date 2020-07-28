У Сєвєродонецьку створена військово-цивільна адміністрація

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський

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Про це пише Regionews з посиланням на сайт глави держави.

Командувачу об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити у відповідності з Законом України "Про військово-цивільних адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації", - сказано в тексті указу.

Нагадаємо, вчора, 27 липня, військово-цивільна адміністрація введена в Лисичанську Луганської області.