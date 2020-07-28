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28 июля 2020, 15:50 5

В Северодонецке создана военно-гражданская администрация

28 июля 2020, 15:50 5
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Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский
Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский
Фото из открытых источников
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Военно-гражданская администрация города Северодонецк Луганской области образована сегодня, 28 июля.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт главы государства.

Командующему объединенных сил, главе Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации", - сказано в тексте указа.

Напомним, вчера, 27 июля, военно-гражданская администрация введена в Лисичанске Луганской области.

Владимир Зеленский президент Северодонецк Луганская область указ
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