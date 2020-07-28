В Северодонецке создана военно-гражданская администрация
Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский
Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский
Военно-гражданская администрация города Северодонецк Луганской области образована сегодня, 28 июля.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт главы государства.
Командующему объединенных сил, главе Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации", - сказано в тексте указа.
Напомним, вчера, 27 июля, военно-гражданская администрация введена в Лисичанске Луганской области.
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