В Северодонецке создана военно-гражданская администрация

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский

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Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт главы государства.

Командующему объединенных сил, главе Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации", - сказано в тексте указа.

Напомним, вчера, 27 июля, военно-гражданская администрация введена в Лисичанске Луганской области.