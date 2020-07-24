СБУ встановила всіх причетних до загибелі українських військових під Лисичанськом

У розшук оголошено усіх організаторів та виконавців нападу на військовослужбовців

У розшук оголошено усіх організаторів та виконавців нападу на військовослужбовців

Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України ідентифікували та оголосили у розшук російських найманців, які 23 липня 2014 року у Лисичанську вчинили збройний напад на підрозділ українських військових.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Задокументовано, що до складу терористичного угруповання, яке вчинило напад на військовослужбовців, входило двоє громадян РФ – мешканців міста Електрогорськ Московської області на прізвиська "Волк" і "Ведун", які належали до угруповання "Сибиряки". У групі також було троє місцевих бойовиків – жителі Лисичанська і Щастя. У червні 2014 року найманці пройшли спеціальну диверсійну підготовку на військових базах у Ростовській області РФ.

22 липня основні сили російсько-терористичних незаконних збройних формувань покинули Лисичанськ. Але терористична група, спільно з іншими найбільш радикально налаштованими бойовиками, залишилася у місті. Озброєні кулеметами, гранатометами, снайперською зброєю, прикриваючись місцевим населенням, вони підступно атакували українські підрозділи.

Сили АТО повністю звільнили Лисичанськ від бойовиків 24 липня. Вцілілі учасники незаконного збройного формування утекли на тимчасово окуповану територію Луганської області або до країни-агресора.

21 липня 2020 року слідчі СБУ повідомили п’ятьом встановленим бойовикам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 260 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України. Їм інкримінується створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки. Їх оголошено у розшук.

Тривають заходи щодо встановлення та затримання інших осіб, причетних до загибелі у той день українських військових.

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Довідка: Унаслідок ворожої атаки 23 липня 2014 року загинули полковник Олександр Радієвський, підполковники Павло Сніцар та Василь Спасьонов, солдат строкової служби Ігор Коцяр. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 10 інших військовослужбовців. Герої потрапили у озброєну засідку, організовану бойовиками на в’їзді до Лисичанська.

Нагадаємо, 17 липня на Луганщині СБУ затримала одного з ключових організаторів антиконституційного "референдуму" 2014 року