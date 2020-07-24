СБУ установила всех причастных к гибели украинских военных под Лисичанском

В розыск объявлено всех организаторов и исполнителей нападения на военнослужащих

В розыск объявлено всех организаторов и исполнителей нападения на военнослужащих

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины идентифицировали и объявили в розыск российских наемников, которые 23 июля 2014 года в Лисичанске совершили вооруженное нападение на подразделение украинских военных.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Задокументировано, что в состав террористической группировки, которая совершила нападение на военнослужащих, входило двое граждан РФ – жителей города Электрогорск Московской области по прозвищам "Волк" и "Ведун", которые принадлежали к группировке "Сибиряки". В группе также было трое местных боевиков – жителей Лисичанска и Счастья. В июне 2014 года наемники прошли специальную диверсионную подготовку на военных базах в Ростовской области РФ.

22 июля основные силы российско-террористических незаконных вооруженных формирований покинули Лисичанск. Но террористическая группа, совместно с другими наиболее радикально настроенными боевиками, осталась в городе. Вооруженные пулеметами, гранатометами, снайперской оружием, прикрываясь местным населением, они коварно атаковали украинские подразделения.

Силы АТО полностью освободили Лисичанск от боевиков 24 июля. Уцелевшие участники незаконного вооруженного формирования скрылись на временно оккупированную территорию Луганской области или страны-агрессора.

21 июля 2020 года следователи СБУ сообщили пятерым установленным боевикам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Им инкриминируется создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия. Они объявлены в розыск.

Продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к гибели в тот день украинских военных.

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Справка: Вследствие вражеской атаки 23 июля 2014 года погибли полковник Александр Радиевський, подполковники Павел Сницар и Василий Спасенов, солдат срочной службы Игорь Коцяр. Ранения различной степени тяжести получили 10 других военнослужащих. Герои попали в вооруженную засаду, организованную боевиками на въезде в Лисичанска.

Напомним, 17 июля на Луганщине СБУ задержала одного из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" 2014 года