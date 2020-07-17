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17 липня 2020, 21:22 1

На Луганщині затримали одного з ключових організаторів антиконституційного "референдуму" 2014 року

17 липня 2020, 21:22 1
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Служба безпеки України затримала у Сєвєродонецьку одного з ключових організаторів антиконституційного «референдуму» зі створення так званої «Луганської Народної Республіки» у 2014 році.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

Затриманий виявився колишній чиновник, який багато років працював на керівних посадах в органах внутрішніх справ та очолював управління транспорту Луганської міськради.

Навесні 2014 року він приєднався до проросійських терористів та став активним учасником антиукраїнських мітингів в обласному центрі.

Він отримав посаду так званого "голови координаційної народної ради Луганської області", а також брав активну участь в організації та проведенні у регіоні антиконституційного "референдуму" 2014 року щодо створення псевдоутворення "ЛНР".

Зловмиснику не вдалося довго утриматись на керівних позиціях у самозваних "органах влади" так званої "ЛНР". Невдовзі його відтіснили нові "фаворити" проросійських терористів.

Протягом кількох років колишній чиновник намагався займатись бізнесом на тимчасово окупованій території. Однак згодом він усвідомив відсутність будь-яких перспектив у так званій "ЛНР", вирішив отримати закордонний паспорт, придбати нерухомість і легалізуватись на контрольованій урядом території України.

У ході ретельно спланованої операції співробітники СБУ встановили місце перебування зловмисника у Сєвєродонецьку.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинене представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі" Кримінального кодексу України.

Спільнику окупантів загрожує до 10 років позбавлення волі.

На Луганщині СБУ затримала одного з ключових організаторів антиконституційного "референдуму" 2014 року Служба безпеки...

Опубліковано Служба безпеки України Пʼятниця, 17 липня 2020 р.

Нагадаємо, 15 липня у Черкасах і на Житомирщині викрили антиукраїнських агітаторів.

ЛНР референдум СБУ сепаратизм затримання Луганщина
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