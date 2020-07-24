Мер Буряк анонсував чергові обшуки в аеропорту "Запоріжжя"

Володимир Буряк пов`язує обшуки з майбутніми місцевими виборами

Володимир Буряк пов`язує обшуки з майбутніми місцевими виборами

Фото: Володимир Буряк Facebook

За останні кілька місяців у мерії проведено вже понад 30 перевірок та відкрито п`ять кримінальних проваджень щодо роботи аеропорту.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

Дуже важко в Україні збудувати сучасний аеропорт, але ще важче його відстояти. З наступного тижня працівники Міжнародного аеропорту "Запоріжжя" знову будуть змушені зустрічати перевірку СБУ разом з Державіаслужбою", - розповів Володимир Буряк.

За словами мера, обшуки відбуватимуться з "чергового незначного приводу". А загалом за останні місяці було вже понад 30 перевірок, відкрито п`ять кримінальних проваджень, але жодних результатів немає, окрім додаткової роботи для працівників аеропорту.

За останні кілька місяців з приводу роботи аеропорту ми отримали більше 30-ти (!) звернень та перевірок від різних структур: СБУ, прокуратури, ДБР, Держаудитслужби, Державної податкової служби... Крім того, відкрито 5 кримінальних проваджень. Це вже давно має ознаки грубого знущання над громадою", - констатував Буряк.

Постійні обшуки і перевірки Буряк пов`язує з майбутніми місцевими виборами. Також ймовірною причиною обшуків він вважає зростання кількості бюджетних рейсів, що "когось не влаштовує".

У мене лише одне питання: нащо все це робиться? Чому стільки уваги саме запорізькому аеропорту, який так активно розвивається? Вибори? Адже новий термінал, побудований за кошти громади, буде працювати на громаду? Чи когось не влаштовують нові бюджетні рейси, кількість яких постійно зростає?", - підсумував Буряк.

Нагадаємо, наприкінці травня мер Запоріжжя Буряк звинуватив ОДА у затягуванні відкриття аеропорту.

У червні аеропорт "Запоріжжя" нарешті здали в експлуатацію.