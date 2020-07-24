У Харкові викрили банду злочинців, які діяли під виглядом СБУ

Вони тероризували приватних підприємців і вимагали з них гроші

Вони тероризували приватних підприємців і вимагали з них гроші

Фото: flickr

У Харкові працівники СБУ затримали членів угруповання, які вимагали у підприємців гроші, а в разі несплати погрожували розправою.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зокрема, вони вимагали від представника місцевого бізнесу 1,6 мільйона гривень і 40 тисяч євро.

Гроші з комерсанта "вибивали" учасники міжрегіональної банди, яку організував мешканець обласного центру. Вказані суми потерпілий мав перевести на банківський рахунок одного з фігурантів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що злочинці діяли під виглядом нібито співробітників СБУ. Була відкрита кримінальна справа, проведено 5 обшуків за місцем роботи і проживання зловмисників у Харкові та Києві.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організатору і двом учасникам угруповання, які є представниками кримінальних кіл столиці, про підозру у вимаганні", - додали в СБУ.

Нагадаємо, СБУ виявила масштабну розтрату на реконструкції аеропорту "Бориспіль".