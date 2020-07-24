09:46  24 липня
Коронавірус в Україні: медики фіксують різке зростання кількості нових випадків хвороби
09:26  24 липня
Під Києвом на очах у дитини розстріляли бізнесмена
08:19  24 липня
Доба на Донбасі: бойовики 8 раз обстріляли українських військових
UA | RU
UA | RU
24 липня 2020, 11:41 10

У Києві на лівому березі горить квартира: є жертви

24 липня 2020, 11:41 10
Читайте также на русском языке
В результаті пожежі загинула 77-річна жінка, вона згоріла заживо
В результаті пожежі загинула 77-річна жінка, вона згоріла заживо
Фото: Київ Оперативний
Читайте также
на русском языке

У Києві на вулиці Закревського, що на лівому березі, на балконі передостаннього поверху багатоквартирного житлового будинку спалахнула серйозна пожежа.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".

Жінка вийшла на балкон, але врятувати її не змогли. Вона згоріла заживо", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в ДСНС, пожежники намагалися вмовити її залізти на драбину, але вона не хотіла, перебувала в неадекватному і шоковому стані.

Ліквідація пожежі триває. В квартирі дуже багато сміття.

Нагадаємо, у Києві через виток газу і пожежу евакуювали мешканців багатоповерхівки.

Київ пожежа смерть ДСНС жертва
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »