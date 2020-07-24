У Києві на лівому березі горить квартира: є жертви

В результаті пожежі загинула 77-річна жінка, вона згоріла заживо

В результаті пожежі загинула 77-річна жінка, вона згоріла заживо

Фото: Київ Оперативний

У Києві на вулиці Закревського, що на лівому березі, на балконі передостаннього поверху багатоквартирного житлового будинку спалахнула серйозна пожежа.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".

Жінка вийшла на балкон, але врятувати її не змогли. Вона згоріла заживо", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в ДСНС, пожежники намагалися вмовити її залізти на драбину, але вона не хотіла, перебувала в неадекватному і шоковому стані.

Ліквідація пожежі триває. В квартирі дуже багато сміття.

Нагадаємо, у Києві через виток газу і пожежу евакуювали мешканців багатоповерхівки.