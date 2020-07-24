У Києві на лівому березі горить квартира: є жертви
В результаті пожежі загинула 77-річна жінка, вона згоріла заживо
В результаті пожежі загинула 77-річна жінка, вона згоріла заживо
У Києві на вулиці Закревського, що на лівому березі, на балконі передостаннього поверху багатоквартирного житлового будинку спалахнула серйозна пожежа.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".
Жінка вийшла на балкон, але врятувати її не змогли. Вона згоріла заживо", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили в ДСНС, пожежники намагалися вмовити її залізти на драбину, але вона не хотіла, перебувала в неадекватному і шоковому стані.
Ліквідація пожежі триває. В квартирі дуже багато сміття.
Нагадаємо, у Києві через виток газу і пожежу евакуювали мешканців багатоповерхівки.
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини