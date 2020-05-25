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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
25 травня 2020, 18:32 8

Росія вивезла з Донбасу вугілля на п`ять мільярдів доларів

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25 травня 2020, 18:32 8
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За період окупації на офіційних шахтах Донбасу загинуло 236 гірників
фото з відкритих джерел
За період окупації на офіційних шахтах Донбасу загинуло 236 гірників

Від початку конфлікту на сході України РФ вивезла з окупованої частини Донбасу вугілля майже на 5 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пише RegioNews.

Зазначається, що, за даними моніторингу "Східної правозахисної групи", за час окупації було вивезено до Росії майже 68 млн тонн вугілля вартістю орієнтовно 4,7 млрд доларів.

Крім того, з 2015 року тільки на офіційних шахтах, без обліку нелегальних "копанок", загинули 236 гірників і понад 2,5 отримали важкі травми.

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