На Донбасі вперше засудили жінку за пропаганду війни

Протягом двох років жінка поширювала записи з закликами про зміну меж України

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Протягом двох років жінка поширювала записи з закликами про зміну меж України

У Донецькій області суд вперше виніс рішення про пропаганду війни за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

Так, суд встановив, що протягом 2015-2016 років 28-річна мешканка Покровська поширювала в соціальній мережі "Вконтакте" текстові записи із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім того, в 2016 і 2018 роках зловмисниця поширювала через Інтернет зображення із закликами до розв'язування військового конфлікту на Донбасі.

Суд засудив жінку до трьох років і трьох місяців позбавлення волі з іспитовим строком на один рік. Вона визнана винною за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і вперше за роки збройного конфлікту на сході України - за ст. 436 (пропаганда війни) КК України.

Як раніше повідомляв RegioNews, підозрюваний у держзраді харківський депутат самоізолювалося в Москві. Перебуваючий у державному розшуку Максим Мусєєв опублікував знімки з російської столиці.