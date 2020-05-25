Россия вывезла с Донбасса уголь на пять миллиардов долларов
За период оккупации на официальных шахтах Донбасса погибли 236 горняков
За период оккупации на официальных шахтах Донбасса погибли 236 горняков
От начала конфликта на востоке Украины РФ вывезла с оккупированной части Донбасса угля почти на 5 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, пишет RegioNews.
Отмечается, что, по данным мониторинга "Восточной правозащитной группы", за время оккупации было вывезено в Россию почти 68 млн тонн угля стоимостью ориентировочно 4,7 млрд долларов.
Кроме того, с 2015 года только на официальных шахтах, без учета нелегальных "копанок", погибли 236 горняков и более 2,5 получили тяжелые травмы.
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