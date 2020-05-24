Зведення ООС: сім обстрілів, втрат немає
Сьогодні збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення 122 мм артилерійські системи, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зі 122 мм артилерійських систем обстрілював околиці Кам’янки.
Поруч з Авдіївкою ворог випустив 20 мін 82-го калібру, а також застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
По околицях Красногорівки окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а оборонців Старогнатівки двічі обстріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Українських військовослужбовців, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхового збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли, використовуючи 120 мм міномети – 12 мін, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 24 травня 2020 року #ООС...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 24 травня 2020 р.
Нагадаємо, минулої доби в зоні ООС зафіксовано 11 обстрілів, одного військового поранили.
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