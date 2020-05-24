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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
24 травня 2020, 18:18 1

Зведення ООС: сім обстрілів, втрат немає

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24 травня 2020, 18:18 1
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Втрати противника уточнюються, випадків коронавірусу не зафіксовано
Фото: штаб ООС
Втрати противника уточнюються, випадків коронавірусу не зафіксовано

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення 122 мм артилерійські системи, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зі 122 мм артилерійських систем обстрілював околиці Кам’янки.

Поруч з Авдіївкою ворог випустив 20 мін 82-го калібру, а також застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

По околицях Красногорівки окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а оборонців Старогнатівки двічі обстріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Українських військовослужбовців, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхового збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли, використовуючи 120 мм міномети – 12 мін, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 24 травня 2020 року #ООС...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 24 травня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби в зоні ООС зафіксовано 11 обстрілів, одного військового поранили.


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