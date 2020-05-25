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Доба в ООС: втрат серед українських захисників немає
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25 травня 2020, 08:32 1

Доба в ООС: втрат серед українських захисників немає

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25 травня 2020, 08:32 1
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Бойовики втратили двох осіб та щонайменше двох поранено
Фото: ООС
Бойовики втратили двох осіб та щонайменше двох поранено

За минулу добу збройні формування Російсьої Федерації 12 разів порушували режим припинення вогню. В хід йшли заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи 122 мм, міномети 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, кулемети та стрілецька зброя. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС у Facebook.

Повідомляється, що агресивна та злочинна поведінка російських найманців викликала негайну реакцію з боку Об’єднаних сил – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів, українські захисники рішуче подавили ворожу активність.

Окупанти вели вогонь поруч з Авдіївкою, Красногорівкою, Новотроїцьким, Старогнатівкою, а також неподалік Новолуганського та селища Байрак.

Втрат серед українських захисників немає. За даними розвідки, 24 травня наші воїни знищили двох російських окупантів та щонайменше двох поранили.

Від початку поточної доби збройні формування бойовиків вели вогонь в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Піски з мінометів 120-го калібру, а біля Мар’їнки зі станкових протитанкових гранатометів.

В штабі зазначають, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, добою раніше в зоні ООС зафіксовано 11 обстрілів, одного військового поранили.


ООС війна бойовики Донецьк
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