Показали, як військові ЗСУ проходять обсервацію
Про це повідомляють RegioNews з посиланням на АрміяInform.
Наразі в "Трускавецькому” на обсервації знаходяться 15 військовослужбовців Сухопутних військ та 2 військовослужбовці ВМС ЗС України, які повернулись з навчання у Литві. Вони мешкають в ізольованих кімнатах, які розташовані на одному поверсі. Двічі на день їх оглядають лікарі й вимірюють температуру.
Окрім цього, за встановленим графіком проводять дезінфекцію коридорів, кімнат відпочинку, після їди обробляють посуд спеціальним розчином.
"Перш ніж прийняти людей на обсервацію, ми ретельно підготувалися. Провели спеціальні заняття з персоналом, обговорили умови медичного огляду прибулих і щоденного моніторингу стану їхнього здоров’я. Окрему увагу приділили заходам щодо дезінфекції всього санаторного комплексу та автомобілів, які привозитимуть на обсервацію військовослужбовців”, - сказав керівник закладу Василь Вовчанський.
Нагадаємо, що для запобігання розповсюдженню COVID-19 у ЗСУ та протидії захворюванню для військових ввели нові обмеження. Відтепер навіть вантажна техніка, яка привозить для військової бригади продукти харчування, воду та паливо щоразу на в'їзді до наметових містечок проходить дезінфекцію.
Як передавали RegioNews, 18 квітня у ЗСУ виявили 3 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією.
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