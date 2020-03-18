У Сєвєродонецьку торговці перекрили дорогу через карантин

Торговці ринків Сєвєродонецька вранці 18 березня перекрили дорогу через карантин щодо коронавірусу

Фото: Facebook Валентина Агафонова

Торговці ринків Сєвєродонецька вранці 18 березня перекрили дорогу через карантин щодо коронавірусу

Про це, як повідомляє RegioNews, пишуть місцеві жителі в соцмережах.

Торговці вимагали дозволити їм продавати свою продукцію. Через якийсь час їм повідомили, що голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай підписав розпорядження і дозволив торговцям до кінця дня реалізувати свою продукцію.

"Хитрый" рынок перекрыл дорогу и требует законностей от ОДА! Опубліковано Viacheslav Shevchuk Вівторок, 17 березня 2020 р.

Пізніше на сайті обладміністрації була опублікована інформація, що підтверджує це.

"Ринки працюватимуть, але тільки сьогодні до кінця робочого дня. Відповідне рішення і зміни до розпорядження про обмеження, пов'язані із запобіганням виникненню захворювання коронавірусів, будуть затверджені на засіданні комісії з ТБНС", - сказав Сергій Гайдай.

Ринки працюватимуть, але тільки сьогодні до кінця робочого дня, – Сергій Гайдай дозволив розпродати продукти... Опубліковано Луганська обласна державна адміністрація Середа, 18 березня 2020 р.

За інформацією ОДА, власники ринків не провели відповідну роз'яснювальну роботу і спровокували стихійні акції протесту. Розуміючи ситуацію, глава області розпорядився на один день відстрочити закриття продовольчих ринків.

Нагадаємо, з 18 березня в Луганській області закриваються всі місця громадського харчування, вулична торгівля, зокрема, на ринках і ярмарках. Обмежено пересування в маршрутках до 10 осіб.

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Також нагадаємо, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних. Усього в світі коронавірусом захворіло 198 тисяч людей.