В Северодонецке торговцы перекрыли дорогу из-за карантина

Торговцы рынков Северодонецка утром 18 марта перекрыли дорогу из-за карантина по поводу коронавируса

Фото: Facebook Валентина Агафонова

Торговцы рынков Северодонецка утром 18 марта перекрыли дорогу из-за карантина по поводу коронавируса

Об этом, как сообщает RegioNews, пишут местные жители в соцсетях.

Торговцы требовали разрешить им продавать свою продукцию. Спустя какое-то время им сообщили, что глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай подписал распоряжение и разрешил торговцам до конца дня реализовать свою продукцию.

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Позже на сайте обладминистрации была опубликована информация, подтверждающая это.

"Рынки будут работать, но только сегодня до конца рабочего дня. Соответствующее решение и изменения в распоряжение об ограничениях, связанных с предотвращением возникновения заболевания коронавирусом, будут утверждены на заседании комиссии по ТБНС", - сказал Сергей Гайдай.

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По информации ОГА, владельцы рынков не провели соответствующую разъяснительную работу и спровоцировали стихийные акции протеста. Понимая ситуацию, глава области распорядился на один день отсрочить закрытие продовольственных рынков.

Напомним, с 18 марта в Луганской области закрываются все места общественного питания, уличная торговля, в частности, на рынках и ярмарках. Ограничено передвижение в маршрутках до 10 человек.

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Также напомним, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных. Всего в мире коронавирусом заболело 198 тысяч человек.