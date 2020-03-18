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18 марта 2020, 11:48 15

В Северодонецке торговцы перекрыли дорогу из-за карантина

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18 марта 2020, 11:48 15
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Торговцы рынков Северодонецка утром 18 марта перекрыли дорогу из-за карантина по поводу коронавируса
Фото: Facebook Валентина Агафонова
Торговцы рынков Северодонецка утром 18 марта перекрыли дорогу из-за карантина по поводу коронавируса

Об этом, как сообщает RegioNews, пишут местные жители в соцсетях.

Торговцы требовали разрешить им продавать свою продукцию. Спустя какое-то время им сообщили, что глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай подписал распоряжение и разрешил торговцам до конца дня реализовать свою продукцию.

"Хитрый" рынок перекрыл дорогу и требует законностей от ОДА!

Опубліковано Viacheslav Shevchuk Вівторок, 17 березня 2020 р.

Позже на сайте обладминистрации была опубликована информация, подтверждающая это.

"Рынки будут работать, но только сегодня до конца рабочего дня. Соответствующее решение и изменения в распоряжение об ограничениях, связанных с предотвращением возникновения заболевания коронавирусом, будут утверждены на заседании комиссии по ТБНС", - сказал Сергей Гайдай.

Ринки працюватимуть, але тільки сьогодні до кінця робочого дня, – Сергій Гайдай дозволив розпродати продукти...

Опубліковано Луганська обласна державна адміністрація Середа, 18 березня 2020 р.

По информации ОГА, владельцы рынков не провели соответствующую разъяснительную работу и спровоцировали стихийные акции протеста. Понимая ситуацию, глава области распорядился на один день отсрочить закрытие продовольственных рынков.

Напомним, с 18 марта в Луганской области закрываются все места общественного питания, уличная торговля, в частности, на рынках и ярмарках. Ограничено передвижение в маршрутках до 10 человек.

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Также напомним, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных. Всего в мире коронавирусом заболело 198 тысяч человек.


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