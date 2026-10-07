Донька Олі Полякової показала нову квартиру в США

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Маша Полякова та її чоловік заселились у нову квартиру. Тепер дівчина показала, як виглядає її нове житло

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Маша Полякова та її чоловік Еден Пассареллі орендували нову квартиру. Вони обрали невеликі апартаменти, де кухня об'єднана з вітальнею. Тепер у Маші є робоча зона, де вона може працювати над музикою.

Ліжко Маша оформила гірляндами та балахіном. Окремою радістю для неї став новий гардероб, де можна розмістити всі її речі.

Нагадаємо, старша донька співачки Маша вийшла заміж за молодого музиканта Едена Пассареллі. Зіркова мама у соціальній мережі привітала доньку і новоспеченого зятя. При цьому співачка жартома зауважила, що про весілля доньки дізналась з соцмереж. Маша вже привозила молодого чоловіка в гості до її родини в Україну.