Дочь Оли Поляковой показала новую квартиру в США

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Маша Полякова и муж заселились в новую квартиру. Теперь девушка показала, как выглядит ее новое жилье.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Маша Полякова и ее супруг Эден Пассарелли арендовали новую квартиру. Они выбрали небольшие апартаменты, где кухня объединена с гостиной. Теперь у Маши есть рабочая зона, где она может работать над музыкой.

Кровать Маша оформила гирляндами и балахином. Отдельной радостью для нее стал новый гардероб, где можно разместить все вещи.

Напомним, старшая дочь певицы Маша вышла замуж за молодого музыканта Эдена Пассарелли. Звездная мама в социальной сети поздравила дочь и новоиспеченного зятя. При этом певица в шутку заметила, что о свадьбе дочери узнала из соцсетей. Маша уже привозила молодого человека в гости в ее семью в Украину.