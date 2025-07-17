Фото з відкритих джерел

Такі фото Маша Полякова опублікувала в Instagram, передає RegioNews.

На фото можна побачити Машу Полякову з її молодим чоловіком. Також дівчина показала відео, де вони обмінюються обітницями. У коментарях зіркова мама вже привітала пару.

"Маруся! Не даремно тато тебе вилюбив і випестив! Ти знайшла абсолютно такого ж чоловіка! Най він любить тебе та балує підтримує і Боготворить все життя! І ти відповідай любовью", - написала Оля Полякова в коментарях під весільними фото доньки.

Чоловік Маші — молодий музикант Еден Пассареллі. Невідомо, де сама та коли вони познайомились. Проте, судячи з відео Маші Полякової, вони грають в одному музичному бенді (вона співає, він - гітарист).

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова публікувала відео, де можна побачити момент, коли її хлопець робить їй пропозицію. Тоді зіркова мама пожартувала, що вона дізналась про весілля з Instagram, і напевно так само дізнається колись про онуків.