Ведучий Анатолій Анатоліч публічно "послав" Потапа і Настю
Потапі Настя Каменських своїми нещодавніми висловлюваннями та виступами російською мовою викликали чимало критики. Ведучий Анатолій Анатоліч висловився щодо поведінки колег
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
На думку ведучого, Потап і Настя підігрують російським наративам. За його словами, якби він зустрів Потапа, він сказав би йому це в обличчя.
"Розмовляйте якою хочте між собою. Але ж вони у весь голос підігрують росіянам. Це огидно. А коли ще й живеш за кордоном і вкидаєш такі речі — це несправедливо щодо людей. Якби я побачив Потапа наживо, то я б йому це сказав в обличчя: "Льошо, ти до****об", - каже Анатолій Анатоліч.
При цьому він до Насті Каменських він поставився дещо м'якше.
"Настя – окей. Людина, яка вважає, що клінічне захворювання можна вилікувати думками – окей, це окремо. Не хочу туди лізти. Але Льоша… Мені здавалося, він освічена людина і точно не тупий. Та не тупий, а до****об. Не знаю, як ще сказати. Та пішли н***й", - говорить ведучий.
Нагадаємо, раніше У серпні 2026 року Потап і Настя Каменських опублікували відео, в якому з іронією висловилися про використання російської мови та "свободу". Після критики Каменських пояснила, що продовжує спілкуватися російською, оскільки говорить нею з дитинства.