Ведучий Анатолій Анатоліч публічно "послав" Потапа і Настю

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Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

На думку ведучого, Потап і Настя підігрують російським наративам. За його словами, якби він зустрів Потапа, він сказав би йому це в обличчя.

"Розмовляйте якою хочте між собою. Але ж вони у весь голос підігрують росіянам. Це огидно. А коли ще й живеш за кордоном і вкидаєш такі речі — це несправедливо щодо людей. Якби я побачив Потапа наживо, то я б йому це сказав в обличчя: "Льошо, ти до****об", - каже Анатолій Анатоліч.

При цьому він до Насті Каменських він поставився дещо м'якше.

"Настя – окей. Людина, яка вважає, що клінічне захворювання можна вилікувати думками – окей, це окремо. Не хочу туди лізти. Але Льоша… Мені здавалося, він освічена людина і точно не тупий. Та не тупий, а до****об. Не знаю, як ще сказати. Та пішли н***й", - говорить ведучий.

Нагадаємо, раніше У серпні 2026 року Потап і Настя Каменських опублікували відео, в якому з іронією висловилися про використання російської мови та "свободу". Після критики Каменських пояснила, що продовжує спілкуватися російською, оскільки говорить нею з дитинства.