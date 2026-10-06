Співачка Христина Соловій зізналась, чи збирається їхати з Києва через обстріли

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Чимало людей, зокрема - артистів, вирішили виїхати зі столиці через активні обстріли. Христина Соловій розповіла, чи є в її планах повернення до рідного Львова

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами співачки, вона зараз взагалі не планує нічого наперед. Наразі вона прив'язана до Києва, бо там студія, де вона записує свій новий альбом. Проте якщо ситуація погіршиться, вона може повернутись до Львова.

"Я живу сьогоднішнім днем і, напевно, трошки завтрашнім, але навіть на тиждень не планую. Я маю тут у Львові до кого приїхати. Ну, я сподіваюся, що все буде добре зі Львовом. Ми ж не знаємо, як буде. От тому, поки є можливість, кожну найменшу нагоду я використовую на час в студії. – пояснила Христина Соловій.

Нагадаємо, раніше співачка Світлана Тарабарова вирішила вивезти дітей у більш безпечну область. Це сталось після вибухів на Київщині.