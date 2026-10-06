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06 жовтня 2026, 00:55

"Мені все це близько": скрипалька Ассія Ахат зізналась, чи живе в Україні

06 жовтня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Тривалий час ходили чутки, що відома українська скрипалька виїхала в США. Проте виявилось, що Ассія Ахат продовжує життя в Україні

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, вона дійсно понад 10 років будує кар'єру за кордоном. Однак остаточно переїжджати туди вона не збирається. Кожні кілька місяців вона обов'язково повертається в Україну.

"Я кожні півтора-два місяці в Україні. Тут моя сім'я. Пів року тут, і пів року в Америці. Мій чоловік тут живе. А хто буде гроші заробляти? У мене тут класний дім, мої любі друзі – всі найближчі", - каже Ахат.

Вона також зізналась, що перебуває в повному українському контексті. Виявилось, артистка живе в центрі Києва.

"Це продовжується вже чотири з половиною роки. І всі ці чотири роки я їжджу туди-сюди. Мені все це близько – я живу біля Батьківщини-Мати, тому все чую. Мій чоловік тут живе, тому я все знаю", - пояснила скрипалька.

Нагадаємо, раніше Дар'я Петрожицька розповіла про те, які складнощі в неї бувають в стосунках із коханим. Зокрема, через те, що вони живуть у різних країнах.

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