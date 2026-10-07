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07 жовтня 2026, 00:55

Зіркова тренерка Марина Боржемська зізналась про погіршення здоров'я

07 жовтня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Марина Боржемська розповіла про хворобу, яка змінила її звичний спосібю життя. За її словами, вона останнім часом не була такою активною, як раніше

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Марини Боржемської, останнім часом їй хотілось лише зачинитись у темній кімнаті. Тому зараз вона вчиться нічого не робити та піклуватись про себе.

"Хочу вам в дечому зізнатися. Про це я ніколи тут не розповідала. Але, можливо, моя історія буде близькою комусь. Останнім часом я майже нічого не постила. Не тому, що втратила мотивацію чи мені більше не хотілося ділитися. Мені просто було дуже погано. Я страждаю на мігрені. І вони стали настільки сильними, що іноді забирають у мене звичайне життя", - каже зіркова тренерка.

Вона пояснила, що в дні, коли "коли світло болить, а звуки стають нестерпними", вона просто лежить, і для неї, як для тренерки, це важко прийняти.

"Я вчуся це приймати. Пропущене тренування – не провал. Відпочинок – не лінь. Скасовані плани – не привід почуватися винною", - каже Боржемська.

Нагадаємо, раніше зіркова тренерка розповіла про нові стосунки.

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