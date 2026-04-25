13:55  24 квітня
У Дніпрі ракета-перехоплювач влетіла у легковик
11:06  24 квітня
У Києві уламки дрона впали у водойму та нежитлову зону
08:57  24 квітня
Сніг у квітні: Харків накрив раптовий снігопад
UA | RU
UA | RU
25 квітня 2026, 01:55

Зіркова тренерка Марина Боржемська вперше розповіла про свого нового коханого

25 квітня 2026, 01:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українська фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла про нові стосунки. Після розлучення з В’ячеславом Узелковим жінка довгий час не могла знайти нове кохання

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Фітнес-тренерка розповіла, що зараз вона в нових стосунках. Разом із цим чоловіком вона уже сім місяців. За словами Марини Боржемської, вони зустрілись випадково: він підійшов до неї, коли вона була на зустрічі з подругою. Тоді вони обмінялись контактами та почали спілкуватись.

"Мені дуже сподобалися очі цієї людини і те, як він до мене звернувся і попросив мій телефон", - згадує вона.

Зараз Марина Боржемська не говорить ані ім'я коханого, ані показує його фото. Проте вона розповіла, що він дуже уважний та завжди йде на діалог.

"Ми проговорюємо абсолютно все: що болить мені, що болить йому, що не комфортно мені і йому. Ми одразу говоримо це вголос. Я можу сказати, що наразі я чесна у своїх взаєминах, тому що все в такому правильному русі, усе відбувається правильно", - каже Марина.

Нагадаємо, раніше актор Андрій Федінчик розповідав, як після розлучення з дружиною проводить час із сином. За словами артиста, він проводить із хлопчиком максимально багато часу та намагається брати максимальну участь в його вихованні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
