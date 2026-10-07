Звездная тренер Марина Боржемская призналась об ухудшении здоровья

Фото из открытых источников

Марина Боржемская рассказала о болезни, изменившей ее привычный образ жизни. По ее словам, она в последнее время не была такой активной, как раньше

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Марины Боржемской, в последнее время ей хотелось только захлопнуться в темной комнате. Поэтому сейчас она учится ничего не делать и заботиться о себе.

"Хочу вам кое в чем признаться. Об этом я никогда здесь не рассказывала. Но, возможно, моя история будет близка кому-то. В последнее время я почти ничего не постилась. Не потому, что потеряла мотивацию или мне больше не хотелось делиться. Мне просто было очень плохо. Я страдаю мигреней. И они стали настолько сильными, что иногда уносят у меня обычную жизнь", - говорит звездная тренер.

Она объяснила, что в дни, когда "когда свет болит, а звуки становятся невыносимыми", она просто лежит, и для нее, как для тренера, это трудно принять.

"Я учусь это принимать. Пропущенная тренировка – не провал. Отдых – не лень. Отмененные планы – не повод чувствовать себя виноватым", - говорит Боржемская.

Напомним, ранее звездная тренер рассказала о новых отношениях.