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03 вересня 2026, 00:55

Акторка Даша Петрожицька розповіла про труднощі у її стосунках на відстані

03 вересня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Акторка Даша Петрожицька у стосунках із своїм коханим уже близько п'яти років. При цьому зараз вони живуть далеко один від одного

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Даша Петрожицька зараз живе в Україні, а її хлопець Олексій - у Німеччині. За словами акторки, будувати такі стосунки дуже складно. Проте вона зазначила, що поки що їм комфортно.

"Ми п’ять років на відстані. Це загадка, мабуть, і для нас (як вдається будувати так стосунки — прим. ред.). Поки ми живемо. Дуже важко, коли ви дійсно весь час на відстані, дуже важко відслідкувати цю зміну. Ну, ми якось живемо, на жаль, в таких обставинах, тільки я можу до нього їздити. Це все дуже складно, був дуже важкий період, але поки що ми тримаємося. Я не знаю, куди це все призведе. Але поки це обом потрібно — це існує", - говорить акторка.

Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко вдруге вийшла заміж. Артистка розповіла, що вони із чоловіком прописали у шлюбному контракті.

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