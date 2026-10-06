"Мне все это близко": скрипачка Ассия Ахат призналась, живет ли в Украине

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Долгое время ходили слухи, что известная украинская скрипачка уехала в США. Однако оказалось, что Ассия Ахат продлевает жизнь в Украине.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, она действительно более 10 лет строит карьеру за границей. Однако окончательно переезжать туда она не собирается. Каждые несколько месяцев она обязательно возвращается в Украину.

"Я каждые полтора-два месяца в Украине. Здесь моя семья. Пол года здесь и пол года в Америке. Мой муж здесь живет. А кто будет деньги зарабатывать? У меня здесь классный дом, мои дорогие друзья – все ближайшие", - говорит Ахат.

Она также призналась, что находится в полном украинском контексте. Оказалось, артистка живет в центре Киева.

"Это продолжается уже четыре с половиной года. И все эти четыре года я езжу туда-сюда. Мне все это близко - я живу возле Родины-Мать, поэтому все слышу. Мой муж здесь живет, поэтому я все знаю", - объяснила скрипачка.

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая рассказала о том, какие сложности у нее бывают в отношениях с любимым. В частности, потому, что они живут в разных странах.