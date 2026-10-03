Співачка SKYLERR виходить заміж: як коханий зробив їй пропозицію
Співачка SKYLERR та юрист Євген Пронін заручились. Пара показала відео, як це сталось
Про це співачка розповіла в своєму блозі, передає RegioNews.
Співачка SKYLERR опублікувала особливе відео. Виявилось, що доки вона думала, що вона і її коханий просто знімають чергове відео, він дістав каблучку. Артистка сказала "так".
Нагадаємо, раніше переможниця "Холостяка" вийшла заміж. У мережі з'явились фото з весілля Катерини Лозовицької.
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