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06 октября 2026, 00:35

Певица Кристина Соловий призналась, собирается ли ехать из Киева из-за обстрелов

06 октября 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Многие люди, в том числе - артисты, решили выехать из столицы из-за активных обстрелов. Кристина Соловий рассказала, есть ли в ее планах возвращение в родной Львов

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам певицы, она сейчас вообще не планирует ничего вперед. Теперь она привязана к Киеву, потому что там студия, где она записывает свой новый альбом. Однако, если ситуация ухудшится, она может вернуться во Львов.

"Я живу сегодняшним днем и, наверное, немного завтрашним, но даже на неделю не планирую. У меня здесь во Львове к кому приехать. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо со Львовом. Мы же не знаем, как будет. Вот поэтому, пока есть возможность, каждую малейшую возможность я использую на время в студии. – пояснила Кристина Соловий.

Напомним, ранее певица Светлана Тарабарова решила увезти детей в более безопасную область. Это произошло после взрывов в Киевской области.

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