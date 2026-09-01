Співачка Світлана Тарабарова після вибухів вивезла дітей з Київщини

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Останні тижні росіяни активно атакують Київ та область. Світлана Тарабарова вирішила, що їй потрібно вивезти дітей з Київщини

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Світлана Тарабарова виховує трьох дітей: 8-річного Івана, 6-річної Марії та 3-річної Поліни. За її словами, вперше її діти, які звикли до тривог, так злякались, що почали плакати. Після того, як росіяни атакували склади боєприпасів на Київщині, співачка вирішила, що так продовжуватись не може.

В результаті артистка вивезла дітей у більш безпечну область. Куди саме - артистка не уточнює.

"Ми не витримали. Евакуювалися у більш спокійну область. Дякую ще раз всім, хто хвилюється і написав теплі слова. Життя – найцінніша з наших доріг", - каже Тарабарова.

Нагадаємо, раніше журналістка Аліна Доротюк повідомила, що росіяни атакували її житловий комплекс. Внаслідок обстрілу горіли автомобілі жителів ЖК.