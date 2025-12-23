Зірковий вчитель фізики Руслан Ігорович таємно одружився

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Руслан Ігорович вперше підтвердив, що він одружився. Як виявилось, це сталось у грудні його року, без гучних святкувань. За його словами, пропозицію коханій зробив тихо і спокійно, без зайвого пафосу, бо зрозумів, що хоче бути з цією людиною все життя.

Кохану Руслана Ігоровича звати Катерина Галака. Вона працює рекламною агенткою. Роман у них почався після спільної рекламної співпраці.

"Великим чоловік може стати тільки поряд із великою жінкою... Ти показала мені справжнє безумовне кохання. І я тепер знаю, як це", - писав Руслан Ігорович, звертаючись до коханої.

