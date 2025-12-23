Зірковий вчитель фізики Руслан Ігорович таємно одружився
Вчитель фізики, який підкорив українців своїм блогом, вже не холостяк. Виявилось, Руслан Циганков таємно одружився
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Руслан Ігорович вперше підтвердив, що він одружився. Як виявилось, це сталось у грудні його року, без гучних святкувань. За його словами, пропозицію коханій зробив тихо і спокійно, без зайвого пафосу, бо зрозумів, що хоче бути з цією людиною все життя.
Кохану Руслана Ігоровича звати Катерина Галака. Вона працює рекламною агенткою. Роман у них почався після спільної рекламної співпраці.
"Великим чоловік може стати тільки поряд із великою жінкою... Ти показала мені справжнє безумовне кохання. І я тепер знаю, як це", - писав Руслан Ігорович, звертаючись до коханої.
Нагадаємо, нещодавно також одружився репер OTOY. За словами артиста, він та його кохана хотіли маленьке святкування, і навіть намагались заощадити. Проте в результаті витратили всі накопичення.