23 грудня 2025, 00:30

"Зробимо все можливе": діти Степана Гіги розповіли, що тепер буде з його піснями

23 грудня 2025, 00:30
Діти Степана Гіги, який нещодавно пішов із життя, звернулись до шанувальників артиста. Зокрема, подякували за підтримку

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Син артиста Степан-молодший та донька Квітослава подякували прихильникам, які прийшли провести артиста в останню дорогу, а також тим, хто знайшов слова підтримки.

"Він умів щиро любити, підтримувати, вірити, працювати з відданістю, ділитися теплом і залишатися справжнім у кожній миті свого життя. Він жив так, щоб залишити слід — у серцях людей, у піснях, у добрих справах, у словах, які й надалі звучатимуть для нас усіх. Нехай Господь упокоїть його душу, а вам усім віддячить за добро і підтримку", - кажуть діти артиста.

Також стало відомо, що тепер стане з його піснями. Діти артиста зазначили, що будуть докладати зусиль, щоб його музика лунала й надалі. Піарниця повідомила, що родина готується до концертного туру на згадку про світлу пам’ять чоловіка, батька та дідуся.

"Ми прощаємося, але не прощаємося з пам’яттю. Вона житиме в наших серцях, у спогадах і в тому світлі, яке він залишив після себе. І сьогодні, прощаючись, ми хочемо пообіцяти: справа його життя житиме далі. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти й продовжити те, що він створив, щоб його шлях, його голос і його цінності не згасли, а й надалі об’єднували людей", - кажуть діти співака.

Нагадаємо, Степан Гіга помер 12 грудня у віці 66 років після тривалої хвороби. З 19 листопада він перебував у лікарні. Його смерть стала помітною трагічною подією для культурного життя Львова та всієї країни, а прощання з артистом об’єднало містян, колег і шанувальників його творчості.

