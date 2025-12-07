Фото з відкритих джерел

Представники Михайла Клименко повідомили, що його більше немає з нами. Раніше він тривалий час преебував у комі

Таке повідомлення з'явилось на офіційній сторінці артиста, передає RegioNews.

Тривалий час Михайло Клименко хворів туберкульозним менінгітом. Через хворобу він перебував у комі. Тепер представники артиста повідомили, що зранку 7 грудня його серце припинило битися. Пішов із життя співак на 39 році життя.

Гурт Adam Михайло Клименко заснував із Сашею Норовою у 2015 році. Також серед учасників проєкту — Максим Козаченко (гітара), Андрій Гриценко (барабани), В'ячеслав Шевченко (звук). Найбільшу популярність гурт здобув завдяки композиціям "Повільно" та "Ау Ау".

