18:31  06 грудня
Завтра в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії
15:08  06 грудня
Через ракетну атаку в Дніпрі виникли масштабні пожежі
10:46  06 грудня
Росіяни повністю знищили залізничний вокзал у Фастові на Київщині
07 грудня 2025, 14:30

Фронтмен гурту ADAM пішов із життя після тривалої хвороби

07 грудня 2025, 14:30
Фото з відкритих джерел
Представники Михайла Клименко повідомили, що його більше немає з нами. Раніше він тривалий час преебував у комі

Таке повідомлення з'явилось на офіційній сторінці артиста, передає RegioNews.

Тривалий час Михайло Клименко хворів туберкульозним менінгітом. Через хворобу він перебував у комі. Тепер представники артиста повідомили, що зранку 7 грудня його серце припинило битися. Пішов із життя співак на 39 році життя.

Гурт Adam Михайло Клименко заснував із Сашею Норовою у 2015 році. Також серед учасників проєкту — Максим Козаченко (гітара), Андрій Гриценко (барабани), В'ячеслав Шевченко (звук). Найбільшу популярність гурт здобув завдяки композиціям "Повільно" та "Ау Ау".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фронтмен гурту Adam Михайло Клименко вже два місяці боровся з важкою хворобою (туберкульозним менінгітом). Зазначалось, що артист у реанімації та перебував в комі. У мережі повідомляли про відкриття збору. Згодом його дружина зверталась до людей і дякувала за підтримку, кажучи, що сподівається, що її чоловік розплющить очі.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Смертельна ДТП у Запоріжжі: авто розтрощило від зіткнення з електоопорою
07 грудня 2025, 14:10
Помер відомий режисер: він був автором першої в Україні стрічки, яку висунули на Оскар
07 грудня 2025, 12:35
Росіяни вдарили по Донеччині: є загиблий, поранена дитина
07 грудня 2025, 12:10
Атака на Чернігівщину: відомо про загиблого
07 грудня 2025, 11:55
Смертельна ДТП на Полтавщині: водій був пʼяним, пасажир загинув
07 грудня 2025, 11:25
Вибухівка з чайником: в Одесі судили диверсанта, який влаштував вибух під прокуратурою
07 грудня 2025, 10:45
Спортсмен із Закарпаття здобув історичну перемогу на Кубку світу з лижної акробатики
06 грудня 2025, 20:03
Першопричиною кризи в армії є те, що в українського солдата немає прав
06 грудня 2025, 19:40
Зеленський провів довгу і змістовну розмову із представниками Трампа
06 грудня 2025, 19:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
