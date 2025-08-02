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02 серпня 2025, 01:55

Скандальна блогерка Алхім виїхала жити за кордон

02 серпня 2025, 01:55
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Фото: YouTube
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Блогерка Анна Алхім зізналась прихильникам, що все ж виїхала за кордон. При цьому, за її словами, повертатися вона не збирається

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Анна Алхім у своєму закритому каналі розповіла, що вона із сином переїхала в Дубай. При цьому вона додала, що повертатися не збирається. За її словами, тепер вона буде вести блог про будні в Дубай. Скоріше за все, це буде блог про люксове життя, адже країна доволі недешева.

При цьому блогерка зазначила, що не відчувала, ніби її хтось вигнав. Анна Алхім зазначила, що вона виїхала, бо хоче бути в безпеці. За її словами, нещодавно був "приліт" у місце, де її син ходить в школу. Така "лотерея", підкреслила Алхім, їй набридла.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці відкрили три кримінальні провадження проти блогерки Анни Алхім. Йдеться про статті 161, 111 і 346 Кримінального кодексу України. Варто зауважити, що 111 стаття стосується державною зрадною.

Це сталось після численних скандалів з блогеркою, яка, зокрема, конфліктувала через мовне питання, популяризувала російську музику, а також обізвала жителів західних регіонів України "заводом де*ілів" (через те, що люди там не хочуть слухати російську).

Сама Алхім казала, що не хвилюється через ці кримінальні справи. За її словами, вона є патріоткою своєї країни, і їй нема чого боятися.

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