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У ЗМІ з'явилась інформація про те, що проти Анни Алхім почали кримінальне провадження. Раніше блогерка потрапляла в скандали через мовне питання

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Департамент комунікацій Нацполіції, передає RegioNews.

Зазначається, що правоохоронці відкрили три кримінальні провадження проти блогерки Анни Алхім. Йдеться про статті 161, 111 і 346 Кримінального кодексу України. Варто зауважити, що 111 стаття стосується державною зрадною. Незабаром цим провадженням буде займатися СБУ.

Довідка. Нещодавно у мережі стало "вірусним" відео, де Анна Ахлім на святі закочувала очі, коли її просили заспівати саме українською мовою. Також вона неодноразово конфліктувала в соцмережі з українцями через те, що записує свої Stories та дописи в Instagram під російські пісні.

"Розумієте, якщо я вийду на сцену і почну говорити українською, — це буде лицемірство. Якщо я скажу, що "Слово пацана" не дивіться, це погано. Асті не слухайте, — це погано, це буде брехня, бо я її слухала і слухатиму", - казала Алхім.

Також одного разу вона обізвала жителів західних регіонів України "заводом де*ілів". Так вона відреагувала на те, що люди з цих областей спілкуються українською мовою та не хочуть слухати російську.