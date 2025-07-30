Фото: YouTube

Співачка Анна Трінчер відверто розповіла, як у неї можуть проходити перші побачення. Артистка зізналась, чи був у неї інтим на першій романтичній зустрічі

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

Співачка розповіла, що в неї вже немає "кохання з першого погляду". За словами Анни Трінчер, подорослішавши вона стала обережною до людей. Особливо це стосується чоловіків.

"І навіть якщо щось у моменті йокне і я відчую, то відразу переводжу в раціональність і дуже сильно вмикаю голову. Не дозволяю віддатися першому поштовху. Сексу на першому побаченні не було, бо я дуже рідко ходжу на побачення. А для того, щоб мені було приємно, що до мене торкаються, мені треба щось відчути до людини. Зазвичай під час перших побачень будь-які доторки до мене неприємні. Тримаю дистанцію", - розповіла артистка.

Довідка. Співачка Анна Трінчер була заміжня за відомим блогером Олександром Володиним. Вони одружились у 2021 році, проте вже через два роки оголосили про розлучення. Зараз артистка не розповідала, чи є в неї нові стосунки.