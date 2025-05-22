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22 травня 2025, 21:25

"Я патріот своєї країни": скандальна блогерка з Дніпра Алхім відреагувала на кримінальні справи проти неї

22 травня 2025, 21:25
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Фото: YouTube
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Анна Алхім заявила, що вона не хвилюється через відкриті проти неї кримінальні справи. За її словами, вона є патріоткою України

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У мережі стався скандал через кримінальні провадження проти скандальної блогерки з Дніпра Анни Алхім. Вона заявила журналістам, що не визнає своєї просини, і не вважає себе проросійською.

"Я не вважаю себе проросійською. У мене набите тату вишиванки, герб України. Яка я проросійська? Я перебуваю в Києві, якщо цю справу будуть розслідувати, то я тут. Я не хвилююся з цього приводу, бо я точно не маю стосунку жодного до державної зради, я патріот своєї країни, тому я не переживаю. Так, це неприємно, але це неприємно для моїх батьків", - заявила блогерка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці відкрили три кримінальні провадження проти блогерки Анни Алхім. Йдеться про статті 161, 111 і 346 Кримінального кодексу України. Варто зауважити, що 111 стаття стосується державною зрадною.

Це сталось після численних скандалів з блогеркою, яка, зокрема, конфліктувала через мовне питання, популяризувала російську музику, а також обізвала жителів західних регіонів України "заводом де*ілів" (через те, що люди там не хочуть слухати російську).

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