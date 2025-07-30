Ведучий Володимир Остапчук зробив пропозицію дружині

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Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Катерина Остапчук у своєму блозі розповіла, що нарешті дочекалась на пропозицію від ведучого Володимира Остапчука. За її словами, він здійснив її мрію: вона отримала каблучку від Tiffany.

За словами Катерини, це був її "особистий пунктик" з дитинства. Проте вона завжди думала, що в неї ніколи не буде такої каблучки. Вона також згадала, як на першому курсі проходила повз житловий комплекс, який тоді для неї був розкішним настільки, що вона думала ніби там "живуть якісь люди з космосу". Проте зараз для неї це звичайний ЖК.

"Кожна з нас заслуговує найкращого", - каже Катерина прихильникам.

Нагадаємо, раніше Катерина якраз пояснювала, чому вони з чоловіком досі не відсвяткували весілля. Тоді вона казала, що хоче, щоб це сталось в момент, коли цього захоче і Володимир, щоб це було для двох. Зокрема, вона тоді й зізналась вперше про каблучку своєї мрії, яку тепер нарешті отримала.