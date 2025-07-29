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29 липня 2025, 03:55

Акторка Катерина Кузнецова розповіла, чому їй часто неприємні сцени 18+ у кіно

29 липня 2025, 03:55
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Фото з відкритих джерел
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Відома акторка Катерина Кузнецова на екрані нерідко грає чиюсь дівчину або дружину. Тож, їй доводиться цілуватися з колегами. Проте вона зізналась, що це не дуже приємно

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

За словами Катерини Кузнецової, більшість акторів ставляться до інтимних сцен у кіно з гумором. Вона розповіла, що поза кадром завжди багато жартів та сміху. Тому неприйнятні ситуації виключені. До того ж, навколо завжди члени знімальної групи. Проте є деякі моменти, які неприємні акторці.

Кузнецова зазначила, що їй незручно ніколи перед дружинами своїх колег.

"Для мене найнеприємніше — коли ти товаришуєш з дружиною чи дівчиною актора, з яким тобі доводиться грати. Я зазвичай цілуюся обережно. Це робота, але ж у кадрі все має бути переконливо", - каже акторка.

Нагадаємо, Катерина Кузнецова тривалий час працювала у РФ, знімаючись у фільмах та серіалах. Зокрема, одна з її найпопулярніших ролей була в "Кухні". Після 2022 року, коли сталось повномасштабне вторгнення РФ в Україну, акторка знаходилась в Іспанії. Згодом вона сказала, що до Росії повертатися вона не збирається.

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