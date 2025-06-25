Скандал між Безуглою і Тополею набирає обертів: у хід пішли старі судові справи і теми психіатрії

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Народна депутатка Мар'яна Безугла знову публічно розкритикувала співака Тараса Тополю, звинувативши його у маніпуляціях, використанні психіатрії як інфоприводу, а також у непрозорих грошових зборах

Про це вона написала у Фейсбук, передає RegioNews.

У своїй новій заяві вона згадала про: підозри у шахрайстві — на думку депутатки, Тополя нібито збирає кошти "на дрони-перехоплювачі", але, можливо, витратить їх на особисті потреби — зокрема, на квартиру.

Мар'яна Безугла також зазначила, що вже кілька років триває судовий спір щодо понад 1 млн грн, які намагаються відсудити в Тополі та гурту "Антитіла". Розгляд справи очікується у Верховному Суді.

Окрім того, Безугла засудила використання теми психічного здоров'я як інструменту для медійного ефекту.

"Не мати справжніх психічних хвороб — додаткове щастя, а цькувати людей, які отримали від природи ще й це випробування, — верх цинізму. Експлуатувати таке як жарт для власної розкрутки та можливих завуальованих зборів на ремонт квартири — цинізм вищої проби", — написала депутатка.

Нагадаємо, 23 червня під час нічного обстрілу Києва постраждала квартира українського співака і лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі.

На новину відреагувала народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона назвала руйнування квартири співака "кармою" та звинуватила музиканта у "фейковій службі" в армії.

У відповідь співак оголосив про збір коштів на психіатра нардепці.