Скандал между Безуглой и Тополем набирает обороты: в ход пошли старые судебные дела и темы психиатрии.

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Народная депутат Марьяна Безугла снова публично раскритиковала певца Тараса Тополя, обвинив его в манипуляциях, использовании психиатрии как инфопривода, а также в непрозрачных денежных сборах

Об этом она написала в Facebook , передает RegioNews.

В своем новом заявлении она упомянула о: подозрениях в мошенничестве — по мнению депутата, Тополь якобы собирает средства "на дроны-перехватчики", но, возможно, потратит их на личные нужды — в частности, на квартиру.

Марьяна Безугла также отметила, что уже несколько лет продолжается судебный спор по более чем 1 млн грн, которые пытаются отсудить в Тополе и группе "Антитела". Рассмотрение дела ожидается в Верховном суде.

Кроме того, Безугла осудила использование темы психического здоровья как инструмента для медийного эффекта.

"Не иметь настоящих психических болезней — дополнительное счастье, а травить людей, получивших от природы еще и это испытание — верх цинизма. Эксплуатировать такое как шутка для собственной раскрутки и возможных завуалированных сборов на ремонт квартиры — цинизм высшей пробы", — написала депутат.

Напомним, 23 июня во время ночных обстрелов Киева пострадала квартира украинского певца и лидера группы "Антитела" Тараса Тополи.

На новость отреагировала народная депутат Марьяна Безугла. Она назвала разрушение квартиры певца "кармой" и обвинила музыканта в "фейковой службе" в армии.

В ответ певец объявил о сборе средств на психиатра нардепке.