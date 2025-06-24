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Нещодавно народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила музиканта у "фейковій службі". Тепер Тарас Тополя відповів на цю критику в ориігнальний спосіб

Про це Тарас Тополя написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За словами співака, після того, як внаслідок обстрілу пошкодилась його квартира, він та його дружина Олена отримували багато прохань від прихильників щодо номера картки. Проте артист зазначив, що він скоріше згорить від сорому, ніж оголосить збір коштів на ремонт свого житла.

Проте він зазначив, що є важливіша справа - "допомогти Народній обраниці з лікуванням". Фронтмен гурту "Антитіла" опублікував посилання на "банку" з ціллю "На психіатра Мар'яні".

"Долучайтеся, не будьте байдужими, проявіть чуйність і милосердя до людини, що пише закони у такі буремні часи, до людини, за яку свого часу проголосувала ціла Оболонь", - пише Тарас.

Він також додав, що якщо Мар'яна Безугла не прийме цю допомогу, то гроші підуть на підтримку дітей військових 130 Батальйону ТРО, в якому, на думку депутатки, він та його колеги (Сергій Вусик та Дмитро Жолудь) піарились.

Нагадаємо, під час нічного обстрілу Києва квартира Тараса Тополі постраждала. За його словами, всередині все розтрощене, залишились лише стіни. На новину відреагувала народна депутатка.

Мар'яна Безугла звинуватила музиканта у "фейковій службі". Вона заявила, що Тополя мобілізувався "для картинки" та випустив пісню "Фортеця Бахмут" за замовлення.