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23 червня 2025, 10:59

Нардепка Мар'яна Безугла звинуватила співака Тараса Тополі у "фейковій службі" в армії

23 червня 2025, 10:59
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Народна депутатка Мар’яна Безугла відреагувала на повідомлення про руйнування квартири фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі через ракетний удар РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на коментар депутатки, опублікований у Telegram.

Безугла звинуватила співака у "фейковій службі" та популізмі і назвала руйнування його квартили у столиці "кармою".

"Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв’ю, замовна пісенька "Фортеця Бахмут", коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд, а Сирський змагався з Пригожиним, хто покладе більше людей за стіни одного будинку... А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба — справжня війна. Справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою", - написала вона.

Нагадаємо, росіяни зруйнували квартиру співака Тараса Тополі у Києві.

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