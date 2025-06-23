Нардепка Мар'яна Безугла звинуватила співака Тараса Тополі у "фейковій службі" в армії

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на коментар депутатки, опублікований у Telegram.

Безугла звинуватила співака у "фейковій службі" та популізмі і назвала руйнування його квартили у столиці "кармою".

"Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв’ю, замовна пісенька "Фортеця Бахмут", коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд, а Сирський змагався з Пригожиним, хто покладе більше людей за стіни одного будинку... А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба — справжня війна. Справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою", - написала вона.

Нагадаємо, росіяни зруйнували квартиру співака Тараса Тополі у Києві.