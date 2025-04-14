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14 квітня 2025, 20:47

Актор Тарас Цимбалюк звернувся до лікарів через тривожні симптоми

14 квітня 2025, 20:47
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фото: Instagram/taras.tsymbaliuk
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Український актор Тарас Цимбалюк повідомив про свої проблеми із здоров'ям. Артист звернувся до лікарів через проблеми з серцем

Про це він розповів у своєму Instagram, передає RegioNews.

За словами Цимбалюка, він почав помічати дивні симптоми, пов'язані з серцем, які його серйозно налякали.

"Завжди стрьомно йти до лікарів, коли виникають якісь трабли зі здоров'ям. У мене були якісь підозрілі негаразди з серцем. Я себе дуже накрутив…Пішов до лікаря, точніше одразу до декількох", – зізнався Цимбалюк.

Після обстежень з'ясувалося, що в актора аритмія, а саме екстрасистолія – порушення серцевого ритму, викликане перевтомою, стресом і нестачею електролітів.

Після консультацій із кардіологами артист заспокоївся: серце працює нормально, і він може продовжувати тренування – за умови помірного навантаження, достатнього відновлення, вживання лужної води та біодобавок.

Нагадаємо, в березні українська співачка Ірина Білик через серйозну хворобу змушена була відкласти найближчі виступи.

Нещодавно відомий артист Андрій Данилко розповів, чому не виїхав за кордон.

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