Актор Тарас Цимбалюк звернувся до лікарів через тривожні симптоми
Український актор Тарас Цимбалюк повідомив про свої проблеми із здоров'ям. Артист звернувся до лікарів через проблеми з серцем
Про це він розповів у своєму Instagram, передає RegioNews.
За словами Цимбалюка, він почав помічати дивні симптоми, пов'язані з серцем, які його серйозно налякали.
"Завжди стрьомно йти до лікарів, коли виникають якісь трабли зі здоров'ям. У мене були якісь підозрілі негаразди з серцем. Я себе дуже накрутив…Пішов до лікаря, точніше одразу до декількох", – зізнався Цимбалюк.
Після обстежень з'ясувалося, що в актора аритмія, а саме екстрасистолія – порушення серцевого ритму, викликане перевтомою, стресом і нестачею електролітів.
Після консультацій із кардіологами артист заспокоївся: серце працює нормально, і він може продовжувати тренування – за умови помірного навантаження, достатнього відновлення, вживання лужної води та біодобавок.
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