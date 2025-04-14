Актер Тарас Цымбалюк обратился к врачам из-за тревожных симптомов

фото: Instagram/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цымбалюк сообщил о своих проблемах со здоровьем. Артист обратился к врачам из-за проблем с сердцем

Об этом он рассказал в своем Instagram, передает RegioNews.

По словам Цымбалюка, он начал замечать странные симптомы, связанные с сердцем, которые его серьезно испугали.

"Всегда стремительно идти к врачам, когда возникают какие-то трабли со здоровьем. У меня были какие-то подозрительные невзгоды с сердцем. Я себя очень накрутил… Пошел к врачу, точнее сразу к нескольким", – признался Цымбалюк.

После обследований выяснилось, что у актера аритмия, а именно экстрасистолия – нарушение сердечного ритма, вызванное переутомлением, стрессом и недостатком электролитов.

После консультаций с кардиологами артист успокоился: сердце работает нормально, и он может продолжать тренировку – при умеренной нагрузке, достаточном восстановлении, употреблении щелочной воды и биодобавок.

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