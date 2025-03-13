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Відома акторка Віра Фарміґа завжди публічно підтримувала Україну. На цей раз з'явилося відео, де вона співає легендарну "Червону руту"

Про це розповів фронтмен Gogol Bordello Євген Гудзь, передає RegioNews.

Музикант зазначив, що "Червона рута" - це та українська пісня, яка завжди дарує заряд піднесеного настрою. На відео можна побачити, що разом з ним цю пісню на сцені співає американська акторка Віра Фарміґа.

Довідка. Віра Фарміґа - американська акторка українського походження. Серед її фільмографії такі популярні фільми як "Закляття", "Повернення до раю", а також "Вище неба", за який вона була номінована на премію "Оскар".

Акторка ще в 2014 році підтримала український народ під час Євромайдану, публічно висловивши солідарність із демонстрантами. З початку повномасштабної війни Віра активно підтримує Україну і висловлюється проти російської агресії. За її словами, вона пишається своїм українським походженням.